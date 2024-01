VIDEO | Presentato il nuovo TNA World Championship

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tutti i titoli di Impact, in vista dell’imminente ritorno del brand TNA, stanno subendo un processo di re-styling e, come annunciato sui canali social della compagia, oggi è stata la volta del titolo più prestigioso: il TNAlook .@ScottDAmore presents @AlexShelley313 with the brand new TNA. Subscribe to TNA+ with plans that include TNA #HardToKill and every single TNA event in 2024: pic.twitter.com/3NXE1Krvjf— TNA Wrestling (@IMPACTWRESTLING) January 10, 2024 Alex Shelley, l’attuale campione, difenderà la cintura contro Moose questo sabato nell’attesissimo PPV “Hard to Kill”. Shelley è campione dalo scorso luglio, quando riuscì a strappare il titolo a Steve Maclin.