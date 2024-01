VIDEO – Lazio-Roma 1-0 | Coppa Italia | gol e highlights della partita

(Di giovedì 11 gennaio 2024), match dei quarti di finale di2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico di. PIÙ ESPULSI CHE GOL –1-0 nei quarti di finale di. Lavince il derby e si prende le semifinali.tesissima e molto nervosa, con scontri fra le tifoserie prima dell’inizio. Fino all’intervallo succede poco e niente, con lache non tira mai. Appena iniziata la ripresa cross da sinistra che passa, Dean Huijsen calcia Valentin Castellanos anziché il pallone e l’arbitro Daniele Orsato – ...

Tensioni tra ultrà giallorossi e polizia nel post partita del derby trae Roma che ha regalato ai biancocelesti di Maurizio Sarri la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Circa 200 tifosi romanisti si sono diretti verso Ponte Milvio per cercare lo scontro nel tentativo di scontrarsi con i supporter della. Bloccati dalle forze dell'ordine hanno