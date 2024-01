VIDEO – Inzaghi non ha dubbi | le mosse anti-Monza Cosa filtra per Buchanan | TG Flash Inter-News

Leggi su inter-news

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il TG di.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in. TG NERAZZURRO – L’è attesa sabato dalla trasferta contro ilstudia il possibile undici da schierare e dovrebbe effettuare due cambi rispetto alla formazione schierata contro il Verona (vedi articolo). Intantoè rientrato alla base: proprio contro la squadra di Palladino il canadese potrebbe esordire con la sua nuova maglia. Questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG, ...