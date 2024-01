Viaggio in Giappone | 5 buoni motivi per vedere il film con Isabelle Huppert

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Presentato all’80esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nell’ambito delle Giornate degli Autori,inè undiretto da Élise Girard che racconta la storia dell’affermata scrittrice francese Sidonie Perceval (interpretata da), la quale, dopo la scomparsa del marito, ha smesso di scrivere. Inviata inper la riedizione del suo primo romanzo, la donna fa la conoscenza di un editore locale, Kenzo (Tsuyoshi Ihara?), che la accompagna alla scoperta di Kyoto, città del Paese del Sol Levante famosa per i suoi templi e santuari. Inizierà così per Sidonie un percorso di rinascita, che la condurrà ad intrecciare una relazione con il suo accompagnatore, mentre cerca di lasciarsi alle spalle il passato. Tra ciliegi in ...