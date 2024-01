Viaggia con il cadavere del figlio di 4 anni nascosto nella valigia | arrestata l’amministratrice delegata di una startup AI A”Non volevo ucciderlo | lo amavo”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Suchana Seth, amministratore delegato di unadi intelligenza artificiale con sede a Bangalore, in India, è statacon l’accusa di omicidio dopo che ildel suoletto di 4è stato rinvenuto in una delle sue valigie. Seth è a capo del “The Mindful AI Lab” e l’arresto è avvenuto quando stava rientrando in taxi dallo Stato di Goa: durante un controllo di routine dei bagagli, la polizia dello Stato di Karnataka ha fatto la macabra scoperta, trovando il corpo del bambino senza vita. Le indagini della polizia indicano che la madre avrebbe soffocato il piccolo con un cuscinoloro camera d’albergo a Candolim, Goa, e avrebbe successivamente tentato invano il suicidio tagliandosi il polso. L’autopsia ha confermato che la causa del decesso del bambino è ...

