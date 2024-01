Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2024 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 gennaio 2024)DELL’11 GENNAIOORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA. IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SULLA SALARIA SONO INVECE ALCUNI LAVORI IN CORSO A PROVOCARE CODE ALL’ALTEZZA DI TENUTA SANTA COLOMBA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO Servizio fornito da Astral