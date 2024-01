Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2024 ore 15 | 30

(Di giovedì 11 gennaio 2024)DELL’11 GENNAIOORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE, SI SONO FORMATE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SULLA SALARIA SONO INVECE ALCUNI LAVORI IN CORSO A PROVOCARE CODE ALL’ALTEZZA DI TENUTA SANTA COLOMBA NEI DUE SENSI DI MARCIA. IN CHIUSURA IL TRASPORTO MARITTIMO: A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEO, SOPPRESSA LA CORSAMAR FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 15.30. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral

L'assessore allaStefano Fattor ammette: 'Da quando abbiamo installato le prime ... incrocio via Galilei via Lancia; via Claudia Augusta davanti alle scuole Tambosi; incrocio viavia ...Sul posto è intervenuto il I Gruppo Centro della Polizia Locale diCapitale insieme al VII Gruppo Appio, per mettere in sicurezza l'area e fluidificare ladella zona. Una squadra dei ...