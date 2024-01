Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2024 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 gennaio 2024)DELL’11 GENNAIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPER I RILIEVI A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA CIRCONVALNE TIBURTINA, AL MOMENTO RESTA CHIUSO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SALARIA: RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DAL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA FIORENTINI; RESTIAMO PROPRIO SULLA A24 DOVE E’ SEGNALATO UN VEICOLO IN FIAMME AL KM 12+400 ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER TIVOLI, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA. IN CHIUSURA IL TRASPORTO MARITTIMO:MAR COMUNICA CHE A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEO, SONO STATE SOPPRESSE LE CORSE ODIERNE DEI COLLEGAMENTI FORMIA-PONZA DELLE 14.30 E FORMIA-VENTOTENE DELLE 15.30. DA ...