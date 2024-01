Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2024 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 gennaio 2024)DELL’11 GENNAIOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CIRCONVALNE TIBURTINA, AL MOMENTO E’ CHIUSO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SALARIA: RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DAL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA FIORENTINI; CI SPSOTIAMO SULLA A12, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IND IREZIONE; INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SULLA A1 FIRENZE-TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE NORD, INCIDENTE. QUESTO, CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER ...