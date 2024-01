Via libera del parlamento agli aiuti per Kiev | opposizioni divise

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ilitaliano ha approvato la proroga dell'invio die armi a, una decisione che ha scatenato distinguo e polemiche all'interno delle diverse fazioni politiche. Guido Crosetto si è presentato alla Camera per le sue comunicazioni, ribadendo la posizione del governo e la necessità di sostenere l'Ucraina. "La nostra nazione sostiene dall'inizio e con determinazione ogni azione volta a favorire l'apertura di un confronto diplomatico e a raggiungere quanto prima una soluzione negoziale che non sia disgiunta da una pace giusta. Questo non deve essere erroneamente interpretato come una volontà di disimpegnarsi dal nostro sostegno al fianco dell'Ucraina, che resta forte e totalmente inalterato", ha dichiarato il ministro della Difesa, spiegando la posizione del Governo.Il Consiglio dei ministri, il 19 dicembre scorso, ha ...

KEREM SHALOM (ISRAELE) I camion carichi di cibo, acqua e medicine stanno fermi sotto il sole: hanno appena passato il vaglio delle autorità israeliane e aspettano solo l'ultimo. Quando arriva, passano un valico nel muro di cemento armato e si dirigono in uno dei luoghi al mondo dove in questo momento sono più necessari: la Striscia di Gaza . Israele

ROMA. Quando si tratta di discutere dell'invio delle armi in Ucraina, nel Pd succede sempre qualcosa. Un anno fa, al momento di dare ilalle forniture militari a Kiev per tutto il 2023, qualcuno (il deputato Paolo Ciani) aveva votato contro e altri tre (Laura Boldrini, Nico Stumpo e Arturo Scotto) si erano astenuti in ...Ma poi non ha ottenuto il via libera delle Camere, con i due terzi dei voti delle commissioni Affari Costituzionali per il no delle opposizioni. Da allora lo stallo. Francesco Maria Chelli, membro ...La legge che definisce la governance del Piano è stata approvata dopo il via libera definitivo della Camera, diventando ufficialmente legge. Il Piano, che fungerà da "cornice politica", secondo la ...