Vertice tra Meloni | Salvini e Tajani a Palazzo Chigi dopo le tensioni sulle Regionali

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – A quanto si apprende, questa mattina c'è stato untra la presidente del Consiglio Giorgiae i due vicepremier, Matteoe Antonioè arrivata attorno alle 10 nella sede del governo, a stretto giro sono giunti anche i leader di Lega e Forza Italia. L'incontro arrivalecandidature alle prossime elezioni, in particolare sul caso Sardegna, tra Lega e Fratelli d'Italiaildi questa mattina, la presidente del Consiglio ha poi rivisto a pranzo i due vicepremier per fare il puntoe sciogliere il nodo candidature. Da ...

a Palazzo Chigi, questa mattina,la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani . La Premier è arrivata attorno alle 10 nella sede del ...ROMA. A quanto si apprende, questa mattina c'è stato una Palazzo Chigila presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Meloni è arrivata attorno alle 10 nella sede del governo, a stretto giro ...Un vertice convocato per cercare di allentare le tensioni sorte all’interno della maggioranza per le candidature alle prossime regionali e delle prossime europee. In particolare, è in corso un braccio ...I leader della maggioranza si sono incontrati questa mattina per una riunione straordinaria. A pochi giorni dalla scadenza della presentazione delle liste non c'è ancora l'accordo sulla Sardegna e le ...