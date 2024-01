Vertice tra Meloni | Salvini e Tajani a Palazzo Chigi dopo le tensioni sulle Regionali

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – A quanto si apprende, questa mattina c’è stato untra la presidente del Consiglio Giorgiae i due vicepremier, Matteoe Antonioè arrivata attorno alle 10 nella sede del governo, a stretto giro sono giunti anche i leader di Lega e Forza Italia. L’incontro arrivalecandidature alle prossime elezioni, in particolare sul caso Sardegna, tra Lega e Fratelli d’Italia La Lega, infatti, insiste per la conferma di Christian Solinas alla presidenza della Regione mentre Fratelli d’Italia punta su un altro cavallo, Paolo Truzzu, la cui candidatura sarà ufficializzata nel week end. “Solinas? Per noi Truzzu è il ...

In mattinata c'è stato una Palazzo Chigila premier Meloni e i due vicepremier Salvini e Tajani, ma al momento pare non ci sia stata alcuna fumata bianca. Le posizioni restano ...... un incontroi leader del centrodestra. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, in mattinata si sono visti a Palazzo Chigi in un...Domani 12 gennaio si riunisce il Psd’Az a Cagliari, lo ha deciso Christian Solinas in qualità di segretario nazionale ...Dopo le tensioni tra Fratelli d'Italia e Lega sulle candidature alle prossime elezioni regionali, in particolare sulla Sardegna ...