Vertice Meloni-Salvini-Tajani stamattina a Palazzo Chigi

(non risolutivo) a Chigi- Salvini - Tajani Leggi anche/ Il caos nel Cdx nasce dalla Sicilia.non dimentica il no a Musumec i ' O la Lega accetta di sostenere Paolo Truzzu o si ...La presidente del Consiglio Giorgiae i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, in mattinata si sono visti a Palazzo Chigi in unconcluso da poco.Domani 12 gennaio si riunisce il Psd’Az a Cagliari, lo ha deciso Christian Solinas in qualità di segretario nazionale ...Dopo le tensioni tra Fratelli d'Italia e Lega sulle candidature alle prossime elezioni regionali, in particolare sulla Sardegna ...