Verso Napoli-Barcellona | altro infortunio per i balugrana | Xavi perde un top

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Notizie da osservare in casaarrivano direttamente dalnelle fila dei granata, a un passo dall’incontro di Champions. Si appresta a tornare in campo dopo l’ennesima sconfitta in campionato il, che ora deve assolutamente lasciarsi alle spalle i fantasmi di Torino. Il tutto, in vista di una settimana da brividi nonché da urlo, che vedrà i partenopei impegnati contro la Salernitana nel più consueto derby campano. La sfida, prevista sabato 13 al Maradona, sarà dunque susseguita dall’impegno in Supercoppa italiana già presente sui calendari azzurri, che sperano di poter battere la Fiorentina per giocarsi la finale del torneo. Sono quindi proprio queste le partite con la quale ilpotrà tentare di recuperare il morale ormai perso, anche in vista dell’infittirsi del ...