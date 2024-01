Ventott’anni senza il piccolo Giuseppe Di Matteo | ecco perché semino legalità nelle scuole

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Oggi 11 gennaio ho ricordato sui social il 28esimo anniversario del brutale assassino di un bambino:Di, strangolato e sciolto nell’acido – dopo quasi 800 giorni di prigionia – dagli uomini del disonore. Sì, da uomini di Cosa nostra che pomposamente si facevano e si fanno chiamare uomini d’onore. Invero, sono un agglomerato di menti bacate. Partecipai, insieme ai colleghi della Dia, alle indagini sul rapimento. In questi anni, non c’è mai stata lezione tra i banchi di scuola in cui io non abbia ricordato. Nei miei incontri scolastici, sento la necessità di seminareraccontando il mio vissuto e ricordare i martiri della violenza mafiosa: credo che ognuno di noi dovrebbe tenere accesa la fiammella dei ricordi, per non dimenticare,gli uomini che seppelliscono il ...