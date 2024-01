Vela | Mondiali ILCA 6 | poker iridato per la danese Rindom | chiude 18ma Benini Floriani

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Anne-Marieimpreziosisce ulteriormente il suo strepitoso palmares e si impone ai Campionati2024 del singolo femminile6, andati in scena a Mar del Plata (in Argentina) e valevoli anche come evento globale di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. La fuoriclassesi è garantita il successo finale con una giornata di anticipo (prima della Medal Race), conquistando il quarto titoloassoluto della carriera. La 32enne campionessa olimpica in carica si conferma dunque una delle donne da battere in vista delle regate a cinque cerchi di Marsiglia, raggiungendo l’olandese Marit Bouwmeester e la polacca Katarzyna Szotynska al comando della graduatoria delle più vincenti di sempre ai Campionatidi Laser Radial. Podio completato dalla ...