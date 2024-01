Vaticano | il broker del palazzo di Londra finisce in manette a Dubai

L’uomo è al centro di indagini anche a Roma e a Milano per altre vicende. Al processo nello Stato pontificio è stato condannato in primo grado per ... (repubblica)

Gianluigi Torzi è stato arrestato a Dubai dopo la recente condanna a 6 anni di reclusione da parte della giustizia della Santa Sede, per i reati di truffa aggravata, estorsione in concorso, per la gestione dei fondi della Segreteria di Stato e la compravendita di un palazzo di lusso a Londra in Sloan Avenue. A Torzi è stato sequestrato il cellulare, tanto che non ha potuto ancora mettersi in contatto con gli avvocati italiani che non hanno ricevuto nessun provvedimento.