Vannacci | Grazie Salvini | valuto la candidatura E arriva il mio secondo libro

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ormai se ne parla apertamente, dopo settimane di indiscrezioni. Il generale Robertooggi a Radio Giornale Radio fa il punto sul suo possibile ingresso in politica in vista delle elezioni europee di giugno: "Candidarmi con la Lega? Connon ci sentiamo, ci siamo incontrati...

Potrebbe essere l'occasione per annunciarecandidato, a cui il Capitano ha già chiesto di ... Abbonati per continuare a leggere Sei già abbonato Accedi Resta informato ovunque ti trovi...Oltre al generale, che ringrazia e riflette sull'eventuale candidatura, è pronto a correre ...Abbonati per continuare a leggere Sei già abbonato Accedi Resta informato ovunque ti trovi...Vannacci pronto a debuttare da politica dilettante, ma in ottima compagnia: tra pistoleri e bolliti vari sa di non sfigurare.Con queste parole il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a “Quarta Repubblica” su Rete 4, fa chiarezza sul proprio futuro nella politica, aggiungendo: "Mi ...