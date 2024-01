Vangelo di oggi 11 Gennaio 2024 | Mc 1 | 40-45 | Video commento

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ascoltiamo e meditiamo ildi giovedì 11, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:“Quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città“. L'articolodi11: Mc 1,40-45proviene da La Luce di Maria.

... gli anziani d'Israele si chiesero: 'Perché ci ha sconfittiil Signore di fronte ai Filistei ...Dalsecondo Marco Mc 1,40 - 45 In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo ...C'è una domanda insopprimibile che grida in ciascuno di noi, ed è la domanda centrale deldi(Giovanni 1,35 - 42): 'Maestro, dove abiti'. Il Signore ci ha fatti per sé, e il nostro ...Papa Francesco ha recentemente dedicato l'udienza generale a uno dei gesti fondamentali nella vita di ciascuno: il mangiare. Ha sottolineato che il problema non è il cibo, ma la nostra relazione con e ...Quando siamo soli ogni cosa si ingigantisce, diventa insopportabile e disumana. È tutta la disperazione di quest’uomo che nel Vangelo di oggi si mette in ginocchio e supplica Gesù con una preghiera ...