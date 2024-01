Valfloriana Igor Moser uccide Ester Palmieri poi si toglie la vita

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Trentino sotto choc.ha uccisopoi si è tolto la. È successo nel Comune di. In base alle prime ricostruzioni, 45 anni, ha ucciso la propria compagna, 37 anni, in un’abitazione a, per poi suicidarsi. Il corpo diè stato poi rinvenuto nel Comune di Molina di Fiemme. La coppia aveva 3 bambini in età compresa tra i 5 e i 10 anni. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della compagnia di Cavalese.è morta dissanguata a causa delle ferite ricevute probabilmente da un coltello la donna uccisa dal marito ...

Uccide la moglie e poi si suicida: è successo nella tarda mattinata di oggi nel Comune di, in Trentino. Dalle prime ricostruzioni,Moser , di 45 anni, ha ucciso la propria compagna, Ester Palmieri , 37 anni, nella loro abitazione per poi suicidarsi tramite impiccagione. TRENTO .Moser è stato trovato in un capanno , morto dopo essersi tolto la vita. Poco prima aveva ... probabilmente in mattinata, a. L'uomo, un boscaiolo di 45 anni, ha ucciso la donna, Uccide la compagna a coltellate e poi si toglie la vita. L'ennesimo femminicidio è successo nel Comune di Valfloriana, in Trentino. Igor Moser, boscaiolo di 45 anni, ha ucciso la compagna, Ester ...