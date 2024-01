Valeria Olivo | “Disegno | incisione e pittura hanno una dignità propria”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 11 gennaio 2024)si presenta così: “Sono nata a Marostica nel 1990. Ho studiato alla Naba di Milano conseguendo nel 2015 il diploma accademico di primo livello in Arti Visive. Durante gli anni di studio sono stata assistente del professor Marco Zappa alla Naba. Nel 2017 ho partecipato come assistente all’allestimento della mostra “Adrian e Ferdinand Paci”, a cura di Giovanni De Lazzari, presso il museo San Rocco a Trapani. Nel 2019 ho partecipato come assistente all’allestimento e alla produzione della mostra “Giorni segreti” di Giovanni De Lazzari, a cura di Anna Daneri, presso la fondazione Pini di Milano. Nel 2019 ho partecipato alla residenza “Surgiva loves Mart” con Luca Andreoni presso Mart e in Val Rendena. Nel 2018 ho vinto il terzo premio dinella X edizione del Premio Nocivelli. Vivo e lavoro a Stezzano come assistente ...