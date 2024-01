Urbano Cairo su Giletti | «Non è l’Arena perdeva 5 milioni l’anno Avesse avuto da dire chissà quali cose può andare da qualunque altra parte» Vorrebbe Federica Sciarelli a La7

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Un Giorno da Pecora Una faida mediatica che non sembra destinata a finire, quella cominciata lo scorso 13 aprile tra Massimo, editore di LA7, rete che ha ospitato il conduttore piemontese con il suo Non èfino a domenica 9 aprile, ultima puntata del programma. Ospite di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro a Un giorno da pecora,si è sbottonato su quanto accaduto con Massimo, (che anche la scorsa settimana ha rilasciato dichiarazioni polemiche sulla fine della collaborazione): “Conc’era un bellissimo rapporto, dopodiché nel momento in cui tu hai una trasmissione come Non èche arriva alla sesta stagione e purtroppo perde 140 mila euro a puntata, il che vuol ...

Non è una discesa in campo ma una disponibilità a farlo., imprenditore, editore del Corriere della sera e di La 7 e presidente del Torino Calcio, in un'intervista a "Un Giorno da Pecora", su Radio1, risponde "perché no" all'ipotesi di potersi ...Le parole di, presidente del Torino, sul futuro di Alessandro Buongiorno. Tutti i dettagli in merito, presidente del Torino, ha parlato a RadioUno del futuro di Alessandro Buongiorno. ...Urbano Cairo vorrebbe candidarsi a sindaco di Milano. L'editore del Corriere della Sera e di La7, nonché presidente del Torino, lo ha rivelato durante un'intervista rilasciata a Un giorno da pecora, ...Intervenuto sulle frequenze di Radio Uno, il presidente del Torino, Urbano Cairo, si è espresso così in merito all’interesse da parte del Milan per Alessandro Buongiorno. LE PAROLE – «Buongiorno al ...