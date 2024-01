Urbano Cairo sindaco di Milano? La tentazione del patron Rcs | «Perché no» Giletti? «Non l’ho più sentito | ma gli voglio bene» – Il video

(Di giovedì 11 gennaio 2024)ha accarezzato l’idea di candidarsi adiin passato. E non la escluderebbe per il futuro. Lo ha detto lo stessodi Rcs intervenendo oggi a Un Giorno da Pecora su Radio 1. Conversando coi conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari l’imprenditore si è lasciato andare a parecchie confessioni. Tra queste anche quelle più politiche. Nel 2015, alla vigilia delle elezioni amministrative che avrebbero incoronato Beppe Sala, Matteo Salvini sondò la sua disponibilità a candidarsidicon il centrodestra, ha confermato. «Sarebbe stata una bellissima cosa, devo ammettere. Ma non era possibileio ero molto impegnato col mio lavoro, stavo pensando di prendere Rcs quindi poi a malincuore ...

Una tutto campo, quello che si sbottona a Un giorno da pecora, la trasmissione in onda su Rai Radio 1. Parla di televisione, smentisce l'interesse per Mediaset ma conferma la sua passione ...ha accarezzato l'idea di candidarsi a sindaco di Milano in passato. E non la escluderebbe per il futuro. Lo ha detto lo stesso patron di Rcs intervenendo oggi a Un Giorno da Pecora su ...Ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio1, Urbano Cairo è tornato a lanciare l'allarme sullo stato di salute del calcio italiano. "Com'è possibile che il settore non abbia avuto nulla durante il ...Le parole di Urbano Cairo sul periodo del covid, su Buongiorno e non solo Dopo il mancato trasferimento di Buongiorno all'Atalanta in estate e l'interessamento del Milan in questa sessione di calciome ...