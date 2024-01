Urbano Cairo | “Io sindaco di Milano? Perché no? Salvini me lo chiese nel 2015”

(Di giovedì 11 gennaio 2024)non chiude all’ipotesi di fare, un giorno, ildi. L’editore, nonché presidente del Torino Calcio, ne ha parlato in un’intervista al programma radiofonico Un giorno da pecora, su Radio Uno, durante la quale ha anche rivelato che nelfu il leader della Lega Matteoa proporgli la candidatura a. “Ci siamo visti e mi ha chiesto se era una cosa che poteva interessarmi”, racconta, che declinò: “Decisi di scalare Rcs”, spiega. Ma, aggiunge, “ammesso che avessi vinto, sarebbe stato bellissimo fare ildi”. “è la mia città e poteva essere una cosa bella”, prosegue l’editore di Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport e La7. Tuttavia ...

Urbano Cairo , presidente del Torino, respinge la Superlega come minaccia al merito sportivo. Critiche incisive e visione futuristica sul calcio. Il ... (napolipiu)

Massimo Giletti torna in Rai. Il giornalista piemontese, che ha concluso la sua ultima edizione di Non è l’Arena prima del tempo previsto, ha deciso ... (dilei)

Le parole di, presidente del Torino, sul futuro di Alessandro Buongiorno. Tutti i dettagli in merito, presidente del Torino, ha parlato a RadioUno del futuro di Alessandro Buongiorno. ...Lo ha dettonel corso di Un giorno da pecora su Radio1. È mai stato vicino a entrare in politica 'Forse quella volta lì' Meglio sindaco, presidente di regione o presidente del ...Lo racconta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il presidente di Rcs e del Torino Urbano Cairo, ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Salvini le chiese esplicitamente di scendere in campo “Ci ...Urbano Cairo vorrebbe candidarsi a sindaco di Milano. L'editore del Corriere della Sera e di La7, nonché presidente del Torino, lo ha rivelato durante un'intervista rilasciata a Un giorno da pecora, ...