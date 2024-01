Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 11 01 24

Leggi su isaechia

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Non scopriamo niente di nuovo perché in realtà lo sappiamo da sempre, ma va comunque ribadito:è proprio un universo parallelo. Tutto ciò che ha una logica nel mondo reale, viene completamente invertito nell’universoedonniano. E così se un tizio, in questo caso Mario Cusitore, decide di partecipare ad un programma con regole ben precise che gli impediscono di conoscere altre persone fuori dalla trasmissione, e se il suddetto tizio VIOLA questa regola mettendosi a fare il provolone sbavosello con la biondona bombastica di turno, sapete di chi è, gira e rigira, la colpa? Della donna! Di quella tizia SINGLE che ha chattato con uno che le diceva ‘ti vogliooooh‘ e che poi lo ha raccontato nel programma, lui, invece, povera stella, piccolo ancelo, dobbiamo comprenderlo perché è un uomo che in passato a ZoffertoH ...