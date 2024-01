Uomini e Donne | commenti a caldo 11 01 2024

Protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, chi è Alessandro Vicinanza ex di Ida Platano: età, altezza e Instagram L'articolo Chi è Alessandro ... (novella2000)

Gli aiuti umanitari a Gaza sono un dovere " sottolinea Valastro - di fronte alla sofferenza di tantenel conflitto in corso, una sofferenza che riguarda da vicino non solo il popolo ...che odiano le(Thriller, Poliziesco) in onda alle 21.30 su LA7D , un film di Niels Arden Oplev, con Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre, Sven Bertil Taube, Peter Haber, Peter ...Ida Platano fa una confessione inattesa in studio a Uomini e Donne lasciando tutti di stucco. Anche Maria De Filippi non sa cosa fare.Ida fa i conti con la segnalazione di una donna che sostiene di essersi sentita con Mario mentre lui partecipava al dating show ...