Un’isola dei Caraibi vuole portare in tribunale i Paesi Bassi | “Non ci proteggono dalla crisi climatica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Gli abitanti dica hanno denunciato iper i mancati interventi contro il cambiamento climatico. È quanto accaduto a Bonaire, isola che amministrativamente costituisce una municipalità speciale del Regno dei, dove 8 cittadini hanno fatto causa al governo, accusandolo di violare i loro diritti umani e non aver fatto finora abbastanza per proteggerli. Lo vicenda è stata riportata dal Guardian. Questo gruppo di cittadini, affiancatidelegazione olandese di Greenpeace, ha presentato un esposto formale contro l’esecutivo dell’Aja, chiedendo aldi ordinare la rapida riduzione delle emissioni di gas serra, in modo da aiutare i ...