Una notte di Salomè debutta al Teatro Lo Spazio | è il racconto di come sia difficile essere donne oggi

(Di giovedì 11 gennaio 2024) UnadialLo: per la regia di Riccardo D’Alessandro con Beatrice Gattai e Noemi Sferlazza, è ildisiaUnadi Salomè di Emanuele Vacchetto per la regia di Riccardo D’Alessandro con Beatrice Gattai e Noemi Sferlazza va in scena alLodall’11 al 14 gennaio 2024. Assistenti alla regia Aurora Cataldi e Lorenzo Carducci, scene e costumi Nicola Civinini, grafiche Alex Torcolacci. È ildisia… Le due protagoniste vivono due matrimoni ...

...e per Netflix al lavoro sull'adattamento del romanzo di successo di Adam Silvera L'ultima... Sanaa Lathan protagonista diserie tv su Miss Cleo L'attrice Sanaa Lathan , di recente nominata all'...... fino a 10 ore per il livello di infrarossi 1 (IR 1) e 5 ore con il livello IR 3, garantendopiù che adeguata funzionalità anche in un uso prolungato (come ad esempiotraversata notturna). Le ...Paolo Bonolis è molto seguito sul proprio profilo Instagram e, spesso, si confronta con i suoi milioni di follower che amano chiedergli qualche curiosità sulla sua vita ...Dal 12 gennaio 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming “Accarezzame – Lazzarella – Dicitencello Vuje – Cammina Cammina”, il nuovo ep di Joe Barbieri che celebra la canzone ...