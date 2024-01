Una maglia | una storia … il Martina Franca 1985-86

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ladel-86 Proseguiamo il nostro tour pugliese, spostandoci un po’ più a nord del Salento, nella bellissima valle d’Itria, al confine con le Murge, per raccontare di una bella e, ovviamente rara,deldella stagione-86, squadra della cittadina in provincia di Taranto che deve il nome a San Martino di Tours, vescovo romano vissuto nel IV secolo d.C. La tradizione vuole che il santo sia più volte corso in aiuto dei cittadini, proteggendoli dalle invasioni barbariche e dagli assalti bellici, nei secoli. Ilfu fondato per iniziativa congiunta dell’avvocato Giovanni Serio e di Domenico Tursi, veri e propri pionieri del calcio martinese. Tursi si occupò ...

Terza stagione dell'inizativa 'No More Red' con cui l' Arsenal e il suo sponsor tecnico adidas intendono sensibilizzare sul tema della violenza ... (247.libero)

