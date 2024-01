Un processo sterile | ma esplosivo Israele messo all' indice all' Aja per genocidio

(Di giovedì 11 gennaio 2024) È il Sudafrica a ricorrere presso la Corte internazionale di giustizia per i crimini a Gaza. Accuse che Tel Aviv respinge come diffamazione e falsità. Netanayhu denuncia: "Il mondo al contrario. L'organizzazione che ha comil crimine più atroce dai tempi dell'Olocausto, ora viene difesa in nome dell'Olocausto". Per l'ex ministro Bennett è la quintessenza dell'antisemitismo: "L'Affaire Dreyfus del XXI secolo"

Ilper diversi motivi. Primo: gli Stati Uniti lo hanno già svuotato di importanza ildefinendolo "privo di merito", mentre per Tel Aviv è invece mera "diffamazione".Mediazione mediorientale Nel 2024, rievocare il quindicennale dell'opera non è uno... Snodi cruciali neldi trasformazione di quei "confini emozionali" descritti da Moïsi. In questo ...È il Sudafrica a ricorrere presso la Corte internazionale di giustizia per i crimini a Gaza. Accuse che Tel Aviv respinge come diffamazione e falsità. Per ..."La condanna di oggi del giovane di Carapelle a cinque anni e due mesi di reclusione, con l’accusa di omicidio ...