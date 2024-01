Un posto al sole | anticipazioni 12 gennaio | Diego pronto a raggiungere la sua amata Ida

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Cresce l’attesa per la messa in onda della nuova puntata di Unalin programma venerdì 122024 su Rai Tre. Nel corso del nuovo appuntamento, con l’aiuto di suo padre Raffaele, cercherà di scoprire dove si trova Ida. Il ragazzo che per la mamma di Tommy si è preso una bella cotta, sarà preoccupato per le sorti della ragazza che dopo le feste natalizie avrebbe dovuto lasciare il suo paese d’origine e fare ritorno a Napoli. Scopriamo qualche dettaglio in più su ciò che accadrà nel corso della nuova puntata di Unal. Unal12Nel corso della puntata di Unal, che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia di ...

Cresce l’attesa per la messa in onda della nuova puntata di Un posto al sole in programma venerdì 12 gennaio 2024 su Rai Tre. Nel corso del nuovo ... (anticipazionitv)

... curata per il quotidiano Il24 Ore da Noto Sondaggi IL CONSENSO TRA I GOVERNATORI " Come ... Al terzoMassimiliano Fedriga (Friuli - Venezia Giulia) con il 64 per cento. In coda ci sono ...Potrai ammirare con i tuoi occhi questi eleganti mammiferi marini mentre si rilassano alsulle ... respirare l'aria fresca dell'oceano e ammirare panorami mozzafiato, questo è ilche fa per ...Divertirsi, procedere a piccoli step, non essere ossessionati dai risultati: 5 obiettivi per allenarti senza stress da tenere sempre a mente ...Accorciare i tempi, semplificare la burocrazia, agevolare - magari - anche il pagamento di una multa. Sarebbe bellissimo fare tutto attraverso il digitale, ma oggi - purtroppo - è ancora così difficil ...