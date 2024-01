Un posto al sole | anticipazioni 11 gennaio | i coniugi Ferri raggiungono Raffaele e Diego in Polonia

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Nella puntata di Unaldi giovedì 112024, Roberto e Marina partiranno per lacon lo scopo di raggiungere Ida ancor prima di, ma questi ultimi riusciranno a scoprire per primi dove si trova la mamma del piccolo Tommy. Padre e figlio cercheranno di scoprire il motivo per il quale Ida è rimasta nel suo paese d’origine e non ha più fatto ritorno a Napoli. Scopriamo qualche dettagliO in più su ciò che accadrà nel corso della nuova puntata. Unal11Nel corso della puntata di Unal, che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia di giovedì 112024, Roberto e Marina cercheranno di ...

