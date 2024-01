Un nuovo modello culturale contro il mantra vuoto della lotta al patriarcato 

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Nelle manifestazionii femminicidi, le femministe italiane hanno dato finalmente segni di vita, e non possiamo che rallegrarcene. Ma certo non hanno mostrato di produrre pensiero, con analisi nuove e interessanti sulla situazione attuale. Un fatto è evidente: le ragazze che nei cortei ripetono incessantemente “morte al patriarcato” non sanno bene di cosa si tratti, né hanno idea di come sconfiggerlo. Non sanno che il patriarcato – sistema di potere del resto ormai in via di scomparsa – ha svolto per secoli una funzione essenziale nel garantire la continuitàcultura di un gruppo umano e l’identitàpropria organizzazione, al di là dell’avvicendarsi dei suoi membri che nascono e muoiono. Tale imperativo di perpetuazione deve esistere se si vuole assicurare la continuità di una società, e se viene a mancare questo ...