Un inganno di troppo | recensione della serie che ha battuto Berlino

(Di giovedì 11 gennaio 2024) di Stefano Di Maria Chi poteva prevedere che un thriller di Harlan Coben avrebbe scalzato dal primo postotop ten di Netflix, addirittura per settimane,, l’attesissimo spin-off de LA CASA DI CARTA? E’ successo anche questo nel mondo seriale del nuovo anno, che vede UNDI(titolo originale FOOL ME ONCE) ...

Uscita su Netflix l'1 gennaio, la serie TV diretta da David Moore ha rapidamente scalato le classifiche. A tenere incollato lo spettatore, un'infinita serie di (magistrali) colpi di scena... per non risultareminacciosi come i lupi. Questa esigenza ha spinto entrambe le specie a ... senza che questi lo vogliano davvero, questo non deve trarci in. I cani possono esprimere ...UN INGANNO DI TROPPO è fra le migliori produzioni Netflix uscite finora dal multimilionario contratto con Harlan Coben.Uscita su Netflix l'1 gennaio, la serie TV diretta da David Moore ha rapidamente scalato le classifiche. A tenere incollato lo spettatore, un'infinita serie di (magistrali) colpi di scena Quando trasf ...