Ultime Notizie Roma del 11-01-2024 ore 20 | 10

(Di giovedì 11 gennaio 2024)dailynews radiogiornale sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Torniamo sul dito medio oriente in primo piano Continuano i raid su Gaza mentre Alaia si apre il procedimento per la cute di genio cidio a Gaza mosse contro Israele io ti metta Chi controlla residenza del Sud certe persone sono stati uccisi e 25 feriti E poi te lo hanno riferito che fa le vittime Ci sono donne e bambini almeno 5 palestinesi sono stati uccisi in un attacco di italiano invece a Raffa mi porta Al Jazeera di duele intensificati i bombardamenti e le porzioni di terra nel centro e nel sud di casa con almeno 147 persone deciso nelle24 ore a Stato di Israele Agata lanciato risposta agli attacchi del 7 ottobre da parte di amarsi in cui militanti hanno ucciso 1200 persone principalmente civili è un messaggio 240 persone continua ...