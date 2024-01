Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno esteri Continua su casa mentre all’Aia si apre il procedimento per la cute di genio cidio a Gaza mosse contro Israele io ti metto a chi controlla residenza nel sud certe persone sono stati uccisi e 25 feriti E poi te l’ho riferito che palle vittime Ci sono donne i bambini almeno 5 palestinesi sono stati uccisi in un attacco italiano invece a Raffa mi porta Al Jazeera i due elementi significativi bombardamenti e le incursioni di terra nel centro e nel sud di casa 147% decisa nelle24 ore È stato di Israele Agata lanciato risposta agli attacchi del 7 ottobre da parte di Amazon in cui militanti hanno ucciso 1200 persone principalmente civili è un messaggio di 40 per provocare un attributo devastante per la popolazione civile 6 attacchi del 7 ottobre Infatti ...