Ultime Notizie Roma del 11-01-2024 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 11 gennaio al microfono Giuliano Ferrigno mentre arrivo Mattia tenta di evitare un allargamento del conflitto oggi al alla Corte Internazionale di Giustizia prende da me dalle accuse di genio cidio avanzate dal Sudafrica contro Israele per la guerra di Gaza intanto non si fermano i combattimenti almeno 5 palestinesi sono stati uccisi in un attacco israeliano arafa lo riporto Al Jazira al genere ha intensificato i bombardamenti dell’incursione di terra nel centro nel sud di viaggia con 147 persone uccise nel24 ore Israele esclusa dai mondiali di Oki per questioni di sicurezza l’associazione italiana di hockey ha replicato che c’hai un premio al terrorismo e ha preannunciato un ricorso alla corte di arbitrato dello sport in Ecuador esplosioni automobili incendiate guardie ...