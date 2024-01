Ultime Notizie Roma del 11-01-2024 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Donald Trump attacca Joe biden il caos e lui non mi ha detto l’ex presidente americano in un’intervista a Fox News in you a riprendersi una dichiarazione nella quale minacciava il caos se non avesse ottenuto l’immunità nel caso federale contro di lui per Le interferenze le elezioni 2020 penso che mercati crolleranno se non vinco le elezioni L’economia in una situazione terribile Ma la borsa sta salendo perché sono in testa Joe biden tutti sono aggiunto Trump prima del derby di Coppa Italia tra Lazio eun gruppo di tifosi biancocelesti si è dato appuntamento a Ponte Milvio dove hanno fatto il salutono è stato anche intonato Avanti ragazzi di Buda un canto ungherese degli anni 50 contro la dittatura Sovietica che annoverato tra le ...