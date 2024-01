Ultime Notizie Roma del 11-01-2024 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 gennaio 2024)dailynews radiogiornale giovedì 11 gennaio Buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio il belli e utili dello Yemen a fermarlo che lo attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso non Mirano ad affondare navi legati Israele ma a farle dirottare su altra botte per esercitare pressioni economiche sullo stato ebraico L’obiettivo non è quello di affondare a dormire ti dirà rilegati Israele ma piuttosto stringerla utilizzare il Capo di Buona Speranza come leva di pressione economica di Israele per fermare i crimini di genocidio gardetto il membro dell’ufficio politico degli ultimi Muhammad al muqit hai di avvocati e sostenuto che questa azione sono nato morale legittimo è ricordato che gli insorti finiti sono in guerra con Israele per la loro offensiva militare contro il gruppo islamica palestinese hamas nella striscia di Gaza inoltre ha denunciato che la ...