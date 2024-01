Ufficiale il match tra Samoa Joe e HOOK

Leggi su aewuniverse

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La scorsa notte si è svolto AEW Dynamite: Homecoming, un episodio speciale in occasione del ritorno della federazione nella città di Jacksonville. Uno dei momenti più attesi dai fan è stato il debutto diJoe come nuovo Campione Mondiale AEW dopo la sua vittoria su MJF a AEW Worlds End. Il californiano è apparso a metà dello spettacolo per lanciare un messaggio chiaro ai suoi futuri sfidanti. Joe ha sottolineato che concederà solo opportunità a quei lottatori che dimostreranno di meritarlo davvero. Swerve Strickland e Adam Page sono intervenuti per rivelare le loro intenzioni di conquistare il titolo. Strickland ha dichiarato di volere il campionato e che lo otterrà, anche se dovesse renderlo personale con Joe. Page ha affermato che nel 2023 non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo di riconquistare il massimo titolo, e non permetterà che ciò accada ...