UFFICIALE ? Zuberek passa dall’Inter alla Ternana | tutti i dettagli

COMUNICATO – "La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dall'F.C. Inter le prestazioni sportive del calciatore Jan Žuberek. Muove i primi passi nell'Akademia Bialystok e nel gennaio 2020 approda al settore giovanile della Spal, collezionando 14 presenze, 10 reti e 2 assist con l'Under 17. Ad agosto 2021 si trasferisce all'Inter realizzando 4 gol in 6 partite con l'Under 18 mentre con la Primavera nerazzurra annovera 38 presenze, 5 reti e 2 assist. L'attaccante polacco classe '04 si trasferisce in rossoverde con la formula del prestito fino al 30 giugno 2024".