Udinese | la rivelazione di Balzaretti sul futuro di Samardzic

Un punto per l'allenatore bianconero tornato in panchina dopo l'esperienza all'Hellas Verona. In conferenza stampa arriva anche un retroscena (itasportpress)

Federico Balzaretti ha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione di Lautaro Giannetti. Il direttore dell'area tecnica dell'si è espresso sul futuro di Lazar Samardizic ...... che, resterebbe così all'fino al termine della stagione . C'è, però, da trattare col club ... Alla fine, però, l'affondo è mancato e il 21ennedell'ultima Liga ha ceduto alla corte ...Udinese, Balzaretti: "Nulla di imminente per Samardzic" L'ex calciatore ha spiegato così di Samardzic: "Vogliamo lasciarlo tranquillo il più possibile per far sì che sia concentrato solo sull’Udinese, ...Sembrava fatta per Samardzic al Napoli, invece la Juventus è pronta a beffare i partenopei. Giuntoli ha una strategia precisa per il talento dell'Udinese.