Ucraina | Zelensky fa l' oracolo | La Russia si ritirerà | non sappiamo quando ma lo farà - VIDEO

(Di giovedì 11 gennaio 2024) "Sono sicuro che lasi. Ora non possiamo sapere il giorno stesso in cui questo accadrà, non possiamo elencare ogni dettaglio di come accadrà Mache accadrà".fa l'e da Vilnius si dice certo che Kiev vincerà la guerra. Come? Con il ritiro (non si sa né come,

... anche attraverso la frequente trasmissione in diretta dei messaggi di. Secondo l'organizzazione non governativaDetector Media, a marzo del 2022, il mese successivo all'inizio della ...Una Tregua con Mosca 'Sarebbe solo una pausa per aiutarli.' Lo ha detto il Presidente ucraino, Volodymyr, in visita a Tallin, in Estonia, seconda tappa dopo la Lituania, del suo viaggio nei Paesi baltici, alleati di Kiev contro la Russia. 'Non hanno tempo e (noi) possiamo vedere come questo ...Da quasi due anni Telemaratona racconta al pubblico ucraino 24 ore su 24 come sta andando la guerra, ma i suoi toni troppo enfatici e patriottici sono diventati un problema ...C'è stato un dibattito per decidere la condotta da tenere in parlamento, e alla fine una decina di deputati e senatori hanno votato in dissenso dal resto del partito ...