Ucraina | Quartapelle Pd contesta la linea di Elly Schlein | ' Non ci mette il cuore | difficile stare insieme a Conte'

L'Italia conferma il proprio appoggio all', ma il voto in Parlamento mette in risalto le ... Con lui ci sono le colleghe Marianna Madia e Lia, quest'ultima responsabile Esteri del ...Nel Pd si è aperta una polemica interna, dopo che alcuni esponenti dem hanno votato con la maggioranza sul nuovo invio di armi all'. Lia, responsabile Esteri durante la segreteria di Gianni Letta, ne ha parlato in un'intervista a La Stampa. "L'Italia deve sostenere Kiev anche con le armi. Formalmente dice le ...Nel Pd si è aperta una polemica interna, dopo che alcuni esponenti dem hanno votato con la maggioranza sul nuovo invio di armi all’Ucraina. Lia Quartapelle, responsabile Esteri durante la segreteria ...Madia e Quartapelle – votano sì. Opposizioni divise, al Senato sono state presentate cinque risoluzioni. Conte: ‘M5s unica eccezione, abbiamo votato no all’invio di ulteriori forniture militari ...