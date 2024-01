Ucraina | missili russi distruggono hotel a Kharkiv

09 gen 09:08 Ucraina, 41 attacchi nella regione di Kherson in 24 ore Le forze russe hanno lanciato 41 attacchi nella regione di Kherson (sud) nelle ... (247.libero)

Duerussi hanno colpito un hotel a Kharkiv, nel nord - est dell', ferendo undici persone, tra cui alcuni giornalisti turchi. Il sindaco della città, Ihor Terekhov, ha riferito che all'..."Sulla scia della guerra della Russia contro l', la Nato ha schierato batterie diPatriot per proteggere i suoi alleati sul fianco orientale." Import export di armi Il mercato delle ...Una recrudescenza che non dà tregua nemmeno alla capitale e a città strategiche come Odessa. Oggi l’Ucraina soffre di gravi carenze di missili, sistemi di difesa aerea, aviazione e munizioni, minando ...La sera del 10 gennaio due missili russi hanno colpito un hotel a Charkiv, nel nordest dell’Ucraina, ferendo tredici persone, tra cui due giornalisti stranieri, hanno annunciato l’11 gennaio le autori ...