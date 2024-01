Ucraina | missili russi distruggono hotel a Kharkiv

09 gen 01:15 La Spagna dona a Kiev due ambulanze blindate La Spagna sta donando all'Ucraina due ambulanze blindate per l'evacuazione dei pazienti. Il ... (247.libero)

09 gen 09:08 Ucraina, 41 attacchi nella regione di Kherson in 24 ore Le forze russe hanno lanciato 41 attacchi nella regione di Kherson (sud) nelle ... (247.libero)

Due missili russi hanno colpito oggi un hotel nella seconda città più grande dell'Ucraina, Kharkiv, ferendo 11 persone. Lo ha riferito, secondo le ultime notizie di oggi 11 gennaio 2024, il governatore ...La situazione in Ucraina è drammatica: l'escalation nel Donbass, l'assedio di Avdiivka, gli attacchi sui civili in tutta l'Ucraina, l'uccisione e la deportazione di decine di migliaia di bambini. Una recrudescenza che non dà tregua nemmeno alla capitale e a città strategiche come Odessa. Oggi l'Ucraina soffre di gravi carenze di missili, sistemi di difesa aerea, aviazione e munizioni, minando ...