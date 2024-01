Ucraina | Medvedev | “Risposta nucleare se missili a lungo raggio su Russia”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’ex presidente russo Dmitry, vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, torna a evocare il ricorso ad armi nucleari contro l’. In un messaggio su Telegram,ha avvertito che l’eventuale lancio diforniti dall’Occidente contro le postazioni in territorio russo non sarà considerata un’azione di “autodifesa, ma una giustificazione ovvia e diretta per l’uso di armi nucleari contro un Paese”. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa a Tallinn con il presidente estone, Alar Karis, ha avvertito che qualsiasi “pausa” nella difesa dell’avvantaggerebbe solo la, che avrebbe il tempo di riarmarsi e di “travolgerci”. “Date alla ...

Intanto la Corea del Nord potrebbe vendere alla Russia un nuovo modello di missili tattici guidati a corto raggio. Lo ha denunciato il ministro della Difesa della Corea del Sud, Shin Won-sik, in ...