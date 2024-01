Ucraina | Medvedev | “Risposta nucleare se missili a lungo raggio su Russia”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ue mancherà obiettivo consegna 1 milione di munizioni entro marzo a Kiev. Zelensky: "Pausa nella guerra avvantaggerebbe solo" L'ex presidente russo Dmitry, vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, torna a evocare il ricorso ad armi nucleari contro l'. In un messaggio su Telegram,ha avvertito che l'eventuale lancio di

Un ultranazionalista nemico della pace e favorevole all'imperialismo zarista di Putin. Per il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry ... (247.libero)

L'ex presidente russo Dmitry, vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, torna a evocare ...... vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, torna a evocare il ricorso ad armi nucleari contro l'. In un messaggio su Telegram,ha avvertito che l'eventuale lancio ..."Tutti gli eredi di Hitler, Mussolini, Pétain e gli altri che oggi in Europa sostengono i nazisti a Kiev, devono ricordarlo".Intanto la Corea del Nord potrebbe vendere alla Russia un nuovo modello di missili tattici guidati a corto raggio. Lo ha denunciato il ministro della Difesa della Corea del Sud, Shin Won-sik, in ...