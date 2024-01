Ucraina | l’annuncio della Casa Bianca | «Fondi esauriti | costretti a interrompere gli aiuti a Kiev»

Leggi su open.online

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il sostegno fornito dagli Stati Uniti all’nella sua guerra contro la Russia «si è interrotto». Lo ha annunciato ufficialmente questa sera il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, dopo che istanziati dal Congresso sono stati. Nel frattempo, proseguono i negoziati tra democratici e repubblicani su un nuovo pacchetto di, con i conservatori che sembrano disposti a dare il loro voto favorevole solo in caso di contestuale approvazione di nuove stringenti misure di sicurezza al confine con il Messico per fermare la crisi migratoria. In un certo senso, si tratta di una situazione giá annunciata. A inizio dicembre, era stata la direttrice del bilancio, Shalanda Young, a inviare una lettera al ...