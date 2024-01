Ucraina | la Nato | Continueremo a fornire assistenza militare - Italia | ok della Camera alla risoluzione di maggioranza

Lo si legge in una nota dell'Alleanza Atlantica al termine del Consiglioriunitosi oggi. I Paesi dell'Alleanza 'hanno già consegnato una vasta gamma di sistemi di difesa aerea all'...... militare, diplomatico e finanziario anche tramite il Fondo europeo per l'(Eu for Ukraine ... In pratica basta Difesa, basta industria della Difesa, basta. Non c'è scritto "forza Russia" ma ...Dopo l'Ucraina, sapete chi saranno i prossimi», ha fatto presente ... "La guerra può arrivare anche da noi": le mire della Russia e l'ombra sulla Nato Venezia Lido. Alessandro muore per un malore a 61 ...Il segretario di Azione: chiedono il permesso al M5S su ogni cosa, Conte li vuole lasciare letteralmente disarmati ...